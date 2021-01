Assaltantes são presos na BR 116, em Caxias do Sul

publicidade

Uma dupla de criminosos foi presa com um veículo roubado pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira em Caxias do Sul. No bairro Planalto, o efetivo da PRF abordou um Fiat Strada, com placas de Flores de Cunha, na BR 116.

Houve então a descoberta de que a caminhonete havia sido roubada no sábado passado em Lajeado Grande, quando um casal de idosos foi rendido pelos dois assaltantes armados.

Um dos detidos, de 30 anos, é natural de Cambará do Sul e tem extensa ficha policial, com envolvimento em ocorrências de roubo, furto qualificado, receptação e homicídio. Já o segundo preso, de 23 anos, seria natural de Rio Casca, em Minas Gerais, mas ele não apresentou qualquer documento de identificação.