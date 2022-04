Ataque deixa um ferido e fecha escola no bairro Vila Americana, em Alvorada

publicidade

Um ataque a tiros deixou um ferido e fechou um estabelecimento de ensino no início da manhã desta terça-feira em Alvorada. As aulas foram suspensas para cerca de 400 alunos dos turnos da manhã e tarde da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monteiro Lobato, situada na travessa Treze de Maio, no bairro vila Americana. A tentativa de homicídio ocorreu nas imediações. A vítima era um morador da área e foi internada no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.

“Temos que ficar muito alerta”, declarou o diretor da 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (1ª DPRM), delegado Juliano Ferreira, referindo-se ao risco de alastramento do conflito entre facções criminosas rivais em Porto Alegre para as cidades vizinhas. Na Capital, as ações da Polícia Civil e Brigada Militar estancaram a violência há cerca de uma semana.

O delegado Juliano Ferreira lembrou que é “comum e normal” que o conflito se “expanda para outras áreas”. No entanto, o diretor da 1ª DPRM entende que é preciso apurar se foi um caso pontual e local, sem relação com o que aconteceu em Porto Alegre. “Por enquanto, não temos nada, mas estamos atentos”, frisou

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Alvorada, sob comando do delegado Edimar Machado. “Estamos apurando ainda”, disse. “Em princípio, um veículo passou e atirou na vítima próximo à escola”, resumiu, acrescentando que foram ao menos nove disparos de pistola que atingiram um jovem de 18 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado Edimar Machado, o rapaz havia saído do sistema prisional. “Vinte estojos foram localizados”, calculou o titular da DPHPP de Alvorada. Os atiradores seriam em dois.

Logo após a tentativa de homicídio, os policiais militares do 24º BPM compareceram no local, que foi isolado para o trabalho da equipe volante da Polícia Civil. O delegado Edimar Machado afirmou que a diretora “achou melhor cancelar as aulas”. Algumas marcas de tiros ficaram na parede externa de tijolos do colégio.

Já o comandante do 24º BPM, tenente coronel Paulo Eduardo Dutra dos Santos, observou que o veículo usado pelos atiradores era de cor prata. “Estamos fazendo buscas”, adiantou. Conforme ele, a vítima foi socorrida por populares.

“É uma situação que pode ser pontual e que vamos trabalhar para chegar aos responsáveis. Em um período de um ano é o primeiro evento que acontece na frente de uma escola. Não temos indícios de guerra”, avaliou. “Estamos tomando providências”, sintetizou o tenente coronel Paulo Eduardo Dutra dos Santos.

Por sua vez, a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monteiro Lobato, Nair Marili Monroe, contou que o fato “aconteceu em um horário que não estávamos com os alunos”, pois “foi antes do horário de entrada, às 8h”. Ela confirmou que o cancelamento das aulas foi determinado tanto para o turno da manhã como da tarde desta terça-feira. “Temos calendário escolar e carga horária que podemos recuperar”, lembrou.

“Nunca aconteceu aqui”, enfatizou a diretora. “Nossa escola e nossa comunidade é muito tranquila. Esperamos que seja algo pontual”, concluiu Nair Marili Monroe. A Guarda Municipal de Alvorada foi acionada e e enviada para a escola.



Foto: Guilherme Almeida / CP