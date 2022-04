Atropelamento com morte de pedestre é registrado na BR 116, em Vacaria

publicidade

Um atropelamento com a morte de um pedestre mobilizou a Polícia Rodoviária Federal na noite dessa sexta-feira em Vacaria, na Serra. O acidente de trânsito ocorreu no km 43 da BR 116, na saída para Caxias do Sul.

No trecho da estrada, a vítima, do sexo masculino, ainda não identificada, foi atingida por uma caminhonete Volkswagen Saveiro, com placas de Vacaria. O motorista do veículo, de 41 anos, não teve lesões.