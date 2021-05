Autor da chacina em Saudades, em Santa Catarina, poderá ter alta nesta terça-feira

publicidade

O autor da chacina ocorrida há quase uma semana na creche Pro-Infância Aquarela, na cidade de Saudades, na região Oeste de Santa Catarina, poderá ter alta a partir desta terça-feira, dia 11. A informação consta do boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó. Fabiano Kipper Mai, 18 anos, ficou ferido ao tentar se matar depois de cometer o crime. Com a recuperação dele, ele poderá até ser interrogado em uma delegacia de polícia antes de seguir para a prisão.

“Paciente no sexto dia de internação hospitalar. Apresenta melhora clínica satisfatória, aceitou dieta por via oral nos últimos dois dias, não está mais dependendo de suporte com oxigênio, retirado o dreno torácico e serão retirados drenos do abdômen, cervical e perna esquerda no dia de hoje. Terá avaliação para remover a cânula metálica de traqueostomia concomitante”, explicou o médico Jonathan Caon de Souza, que assina o comunicado.

“O paciente está com boa evolução clínica e cirúrgica, com provável critérios de alta hospitalar a partir de amanhã”, acrescentou o médico Jonathan Caon de Souza, cirurgião oncológico e cirurgião geral, integrante da equipe de sobreaviso do HRO. No sábado passado , um outro comunicado já informava que o autor do ataque na creche estava acordado e com boa evolução.

Interrogatório

Com a alta de Fabiano Kipper Mai, o delegado da Polícia Civil, Jerônimo Marçal , encarregado do caso, poderá interrogá-lo e apurar principalmente qual a motivação para cometer o crime e também se teve ajuda de outras pessoas, além de apurar se o jovem participava de um fórum anônimo de extrema-direita na deep web. Os membros deste grupo teriam reivindicado e comemorado o ataque contra a creche. O agressor teve a prisão preventiva decretada.

No ataque, três bebês, uma professora e uma educadora foram mortos. Uma outra criança ficou ferida. Trata-se do pequeno Henryque, de um ano e oito meses, que recebeu alta no último domingo no Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, em Chapecó. Na saída da unidade de saúde, os profissionais da saúde prestaram homenagens à vítima, acompanhada dos pais, ao som do Coral Mensageiros da Alegria e com balões azuis. Um certificado de "super herói” foi entregue ao menino.

Na quinta-feira passada, a Justiça havia negado o pedido de exame de sanidade mental do rapaz, solicitado pela defesa. Fabiano Kipper Mai foi autuado em flagrante por cinco homicídios e uma tentativa de homicídio triplamente qualificados. As qualificadoras dos crimes foram motivo torpe, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e utilização de meio cruel.

As vítimas fatais foram a professora Keli Adriane Aniecevski, 30 anos; a agente educadora Mirla Amanda Renner Costa, 20 anos; além dos bebês Sarah Luiza Mahle Sehn, de um ano e sete meses; Anna Bela Fernandes de Barros, de um ano e oito meses; e Murilo Massing, de um ano e nove meses. Todas foram golpeadas até a morte por uma espada tipo ninja dentro da creche na manhã de terça-feira passada, dia 4.