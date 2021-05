Autor de atentado em creche se recupera em hospital de Chapecó em Santa Catarina

publicidade

O Hospital Regional do Oeste (HRO) da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, informou neste sábado que o quadro de saúde do autor do ataque à Escola Infantil e Berçário Pró-Infância Aquarela, em Saudades, no oeste do estado, é estável. Ele está acordado e recebe cuidados na enfermaria cirúrgica.

O menino de 1 ano e 8 meses que sobreviveu à chacina também está estável e continua internado no Hospital da Criança, em recuperação.

Segundo o último boletim médico, no quarto dia de internação, o jovem de 18 anos que tentou tirar a própria vida após matar duas professoras, três crianças e ferir outro bebê, permanece com boa evolução clínica e cirúrgica.

"Está dependendo de suporte com oxigenoterapia em baixa litragem pela cânula de traqueostomia. Realizará exames de imagem, rotineiros, para avaliar a indicação precisa da remoção do dreno torácico e para troca da cânula de traqueostomia, auxiliando retorno da comunicação do paciente (sua voz)", explicou o cirurgião oncológico e geral do HRO, Jonathan Caon de Souza.

O paciente recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e permanece na enfermaria cirúrgica, sem previsão de alta médica.

O ataque

De acordo com informações da Polícia Civil e autoridades da cidade, o assassino chegou à escola infantil de bicicleta, por volta das 10h de terça-feira.

Ao entrar na creche, ele começou a atacar a professora Keli Adriane Anieceviski, de 30 anos, que, mesmo ferida, conseguiu correr para uma sala onde estavam quatro crianças e uma funcionária da escola, na tentativa de alertar sobre o perigo.

O rapaz, então, teria atacado as crianças que estavam na sala com uma catana, espécie de espada ninja, e a agente educativa Mirla Renner, de 20 anos. Duas meninas de menos de 2 anos e a professora morreram no local. Outra criança e a agente educacional morreram no hospital.

As três vítimas são: Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses, e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

Veja Também