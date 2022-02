Autor de feminicídio é capturado pela Polícia Civil em Sapucaia do Sul

publicidade

A Polícia Civil capturou ao amanhecer desta sexta-feira do autor do feminicídio ocorrido no dia 9 de janeiro passado na cidade de Estância Velha. Ex-namorado da vítima, o suspeito foi preso preventivamente pela equipe do delegado Rafael Sauthier na rua das Abelhas, no bairro Horto Florestal, em Sapucaia do Sul.



Além de feminicídio e descumprimento de medida protetiva de urgência, o indivíduo, de 55 anos, possui antecedentes também por tráfico internacional de entorpecentes, estupro, roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial, roubo a veículo, desacato, ameaça, embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo, furto e receptação.



A vítima, a cabeleireira Lourdes Clenir Oliveira de Melo, 48 anos, foi assassinada com 11 facadas. Dada como desaparecida, o corpo dela foi encontrado nove dias depois no porta-malas do próprio veículo dela, um Chevrolet Corsa, às margens da BR 101, no bairro Barracão, em Içara, em Santa Catarina.