Babá é presa por pedofilia após gravar vídeo com bebê em Canoas

A Polícia de Canoas prendeu uma babá por suspeita de pedofilia após ela ter sido flagrada, pela mãe da vítima, gravando um vídeo da menina, de dez meses, sem roupa. Os agentes também prenderam um suposto amante da suspeita, pela acusação de ter comprado as imagens.

A mãe desconfiou que algo estranho ocorria devido a uma mudança de comportamento da filha desde que contratou a funcionária, por meio de um anúncio no condomínio onde a família reside.

“Minha filha passou a chorar no momento em que ela chegava na porta da minha casa. Eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro. Aí, eu saí do banheiro, bem devagarinho, pé por pé, cheguei na porta do quarto e ela estava filmando a minha filha”, disse a mãe, que não quis se identificar.

Com as imagens, a mulher procurou a polícia e denunciou a babá. O delegado Pablo Rocha, que responde pelo inquérito policial, não descarta que mais crianças possam ter sido vítimas da mesma mulher. Segundo ele, a suspeita confessou o crime e está presa preventivamente.

“O que se pode afirmar é que havia o planejamento ou pelo menos a ideia da prática de atos concretos com crianças”, declarou o delegado. Segundo a confissão feita pela babá, ela e o namorado consumiam os vídeos.

Ambos também serão investigados por suspeita de integrarem uma rede de pedofilia. O homem que, segundo a polícia, recebia o conteúdo gravado pela babá mantém, em redes sociais, perfis com fotos de crianças em ambiente escolar.