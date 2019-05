Banco de Saldanha Marinho é atacado com explosivos

publicidade

Uma agência do Sicredi no município de Saldanha Marinho foi atacada na madrugada desta sexta-feira. Uma quadrilha invadiu o local no momento em que um ônibus da empresa Ouro e Prata, com passageiros, passava em frente do prédio situado na avenida Silva Tavares, na área central da cidade. Um dos criminosos impediu a passagem do coletivo e, apontando uma arma, obrigou o motorista a dar marcha ré no veículo. Tiros de intimidação foram efetuados. Em seguida, os outros criminosos tentaram explodir um dos caixas eletrônicos existentes no interior da agência cuja porta foi quebrada.

A detonação falhou e provocou apenas danos externos no terminal. O grupo desistiu do plano e fugiu em um veículo que seria possivelmente um Toyota Etios de cor prata. Acionada, a Brigada Militar compareceu no local que foi isolado devido à presença de explosivo. Estojos de calibres 30 e 556 foram encontrados e recolhidos no chão. Buscas aos criminosos foram realizadas pelos policiais militares do 16ºBPM e do 38ºBPM na região.

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da BM, de Porto Alegre, está em deslocamento para Saldanha Marinho com o objetivo de retirar o artefato explosivo e destruí-lo em um ambiente seguro. O Instituto-Geral de Perícias poderá então ingressar com segurança no prédio. A Polícia Civil investiga o ataque. Imagens de uma câmera de monitoramento no outro lado da rua registraram parte da ação criminosa.