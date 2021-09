Barril de chope explode e mata aniversariante em Campo Bom, no Vale dos Sinos

publicidade

A Polícia Civil apura o caso da explosão de um barril de chope que causou a morte de uma pessoa no final da tarde da última sexta-feira em uma residência em Campo Bom, na região do Vale do Rio dos Sinos. A ocorrência foi atendida inicialmente pela Brigada Militar através do 32º BPM, além do 2º Batalhão de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente doméstico ocorreu em torno das 18h na casa da vítima, identificada como Gilson do Nascimento, 43 anos, situada na rua Epitácio Pessoa, no bairro Dona Augusta.

Conforme a ocorrência registrada pela Brigada Militar, a vítima instalava um barril de chopp para uma confraternização de aniversário com a família. O equipamento acabou explodindo e atingindo-a no rosto e no corpo.

O trabalho investigativo será conduzido pelos agentes da DP de Campo Bom, sob comando do delegado Clóvis Nei da Silva. Além de aguardar os laudos do Instituto-Geral de Perícias, os policiais civis vão colher os depoimentos de testemunhas, entre outras diligências.