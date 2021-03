Batalhão de Aviação da Brigada Militar encurrala criminosos até serem presos em Caxias do Sul

publicidade

A captura de três criminosos em Caxias do Sul, após roubo de veículo onde a vítima foi baleada gravemente, teve fundamental atuação do Batalhão de Aviação da Brigada Militar. O helicóptero Guapo 09 perseguiu e localizou os bandidos que refugiram-se dentro de uma residência no bairro Pioneiro. Fortemente armados, os policiais militares da aeronave mantiveram os bandidos encurralados dentro da casa até a chegada do efetivo do 12º BPM por terra no local.

Dois dos bandidos foram presos na moradia e o terceiro em seguida ao tentar escapar da área. Um casal também foi detido junto na moradia. Houve a apreensão de dois revólveres calibres 38 e um simulacro do mesmo tipo de arma. O trio vai responder por tentativa de latrocínio e roubo de veículo. Já a vítima permanece em estado grave no Hospital Pompéia.

A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira. O trio de assaltantes roubou primeiro um Nissan March de uma motorista. Em seguida, eles tentaram levar um Renault Sandero e acabaram atirando no condutor. Os ladrões fugiram então sem o carro. A vítima foi socorrida pelo Samu.

Acionada, a BM montou um cerco. O Nissan March foi encontrado abandonado no bairro São José. Com o helicóptero Guapo 09, a fuga dos criminosos foi acompanhada até o bairro Pioneiro, sendo avistada a residência onde eles se refugiaram. Com a chegada dos policiais militares do 12º BPM, os indivíduos e o casal que deu abrigo foram sendo detidos.

LITORAL NORTE

Já o helicóptero Guapo 12 do Batalhão de Aviação da Brigada Militar localizou um veículo roubado em apoio ao CRPO Litoral. Um Chevrolet Onix havia sido levado em Atlântida Sul. Após alguns minutos sobrevoando a região de Capão da Canoas, a aeronave encontrou o veículo abandonado em via pública. Os policiais militares em terra foram então até o endereço indicado.