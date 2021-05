Bebê e autor de crime em creche de Saudades (SC) seguem internados

publicidade

O mais recente boletim médico, divulgado às 18h desta quinta-feira (6), revelou que o bebê sobrevivente e o autor do ataque à Escola Infantil e Berçário Pró-Infância Aquarela, em Saudades, no oeste de Santa Catarina, seguem internados no Hospital Regional do Oeste, na cidade de Chapecó, a cerca de 70 km de distância.

De acordo com o relatório da unidade médica, o menino de 1 ano e 8 meses está em recuperação no Hospital da Criança.

Já o homem de 18 anos que matou duas professoras e três crianças ao invadir a creche, armado com uma espada e uma faca, se recupera no segundo pós-operatório, com boa evolução tanto do quadro cirúrgico quanto clinicamente nos cuidados intensivos da UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Os médicos avaliaram que o paciente ventila espontaneamente, responde a estímulos e está saindo da sedação pesada. Provavelmente, ele terá alta da UTI nos próximos dias, caso mantenha a evolução satisfatória.

Posteriormente, o autor da chacina — que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça catarinense — deverá permanecer em enfermaria de recuperação cirúrgica no decorrer da evolução devido às cirurgias envolverem pescoço, tórax, abdômen e membros inferiores.