BM apreende 237 armas e prende 830 pessoas no primeiro semestre deste ano em Rio Grande

As ações da Brigada Militar contra a criminalidade na cidade de Rio Grande, em especial as facções envolvidas com tráfico de drogas, conflitos e homicídios, já resultaram na apreensão de 237 armas de fogo no primeiro semestre deste ano. No período, os policiais militares do 6º BPM prendeu 830 pessoas e recolheu quase 80 quilos de entorpecentes e 41 veículos roubados ou furtados. O prejuízo estimado às organizações criminosas que atuam na cidade foi estimado em mais de R$ 2,3 milhões.

Ao analisar os indicadores de criminalidade, a BM constatou também “uma considerável redução nos crimes patrimoniais, especialmente os roubos a transporte público, os quais reduziram 46%, bem como os roubos a estabelecimento comercial, com redução de 42% e roubos de veículo, com queda de 28%, se comparados ao mesmo período de 2021”. Em relação ao armamento apreendido, o número é superior ao registrado em todo o ano de 2021, quando o 6º BPM retirou de circulação 118 armas de fogo.

Ações de policiamentos estratégicos e operações integradas serão mantidas neste segundo semestre do ano em Rio Grande. Na tarde dessa quarta-feira, por exemplo, a Força Tática do 6º BPM prendeu um indivíduo, de 21 anos, com duas pistolas calibre nove milímetros com 76 munições e quatro carregadores, além de um revólver calibre 22, no bairro Parque Marinha.

As informações do serviço de inteligência do batalhão apontam que o suspeito estaria guardando o armamento que seria de uma facção criminosa. Ele foi abordado em um veículo estacionado.

Já na madrugada desta quinta-feira, uma mulher foi detida por tráfico de drogas no bairro São Miguel. Durante a revista pessoal, os policiais militares encontraram porções de cocaína e uma certa quantia em dinheiro. Ela já tinha antecedentes.