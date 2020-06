BM apreende 310 pés de maconha em Caxias do Sul

publicidade

A Brigada Militar de Caxias do Sul apreendeu na tarde desta quinta-feira, 310 pés de maconha numa propriedade rural no interior de Caxias do Sul. Uma mulher de 31 anos, que estava no local, foi encaminhada à delegacia para registro do flagrante.

Conforme a BM, por volta das 13h, após uma denúncia anônima, a Força Tática do 12º BPM chegou a casa, de difícil acesso, no Distrito de Vila Oliva, onde foi localizado a plantação do entorpecente. A droga estava separada por tamanho, em três cômodos distintos da casa. Cada estágio da planta determina o quantidade de luz que ela deve receber.

Na última fase, as plantas já estavam com mais de 1,5m de altura, onde o grama da droga chega custar R$ 30,00. Três camionetes da BM foram necessários para transportar a droga do local.