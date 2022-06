BM apreende kit roni que transforma pistola em submetralhadora em Santa Cruz do Sul

publicidade

Um "kit roni" que transforma uma pistola em um submetralhadora foi apreendido com dez munições de calibres variados, pela Brigada Militar em Santa Cruz do Sul. Houve ainda o recolhimento de cerca de 620 gramas de maconha e três camisetas com logotipo da Polícia Civil.

O flagrante ocorreu nesse domingo no bairro Arroio Grande. Um suspeito, de 26 anos, foi preso pelo efetivo do 23º BPM. Os policiais militares receberam a informação de que uma residência naquela região armazenava armas de fogo e drogas, sem então alvo da ação. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

Em outra ação do 23° BPM, desta vez no bairro Bom Jesus, três indivíduos, de 33, 18 e 25 anos, foram presos com crack, cocaína e comprimidos com substância entorpecente. Eles portavam ainda três telefones celulares, embalagens e equipamentos usados no fracionamento de droga, além de uma quantia em dinheiro e anotações da comercialização.