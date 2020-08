BM apreende quase 26,3 quilos de maconha e cerca de 1,5 quilo de cocaína em Novo Hamburgo

publicidade

O 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) da Brigada Militar apreendeu quase 26,3 quilos de maconha e cerca de 1,5 quilo de cocaína durante uma operação realizada no final da noite desta terça-feira em Novo Hamburgo. Um criminoso paulista, envolvido com o tráfico de drogas pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo, foi preso em flagrante. Houve ainda o recolhimento de 21 mil eppendorfs vazios, um revólver calibre 38 com numeração raspada e seis munições, uma arma artesanal, três balanças de precisão e material de embalagem de entorpecentes, entre outros. Parte da cocaína estava pronta para a venda, já acondicionada em 1.465 eppendorfs.

A ação ocorreu na rua Juscelino Kubitschek, no bairro Canudos. O efetivo do 1º BPChq estava em patrulhamento tático na região. Em uma incursão em um beco na área, os policiais militares se depararam com dois suspeitos saindo de uma residência, sendo que um deles empreendeu. Já o outro foi abordado, sendo encontrada parte das drogas em uma mochila. Já no interior da casa, o restante dos entorpecentes e demais materiais foram então localizados. Durante a condução, o criminoso enfureceu-se e desferido vários chutes no interior da viatura, cuja carenagem plástica do compartimento de preso, ficou danificada. A custódia do preso teve apoio do 3º BPM.

Em outra ação no mesmo bairro Canudos, o 1º BPChq deteve um indivíduo na rua Atanásio Becker, sendo apreendidos um simulacro de pistola, munição de calibre 38, 70 porções de maconha, 11 pinos de cocaína e dinheiro. Na abordagem, o traficante tentou ainda escapar do flagrante e correu em disparada por becos e vielas, mas foi alcançado e contido.