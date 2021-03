BM começa na segunda-feira o curso de formação de 840 novos soldados em seis cidades

publicidade

Mais de 800 novos soldados foram incluídos pela Brigada Militar e começam a formação na próxima segunda-feira, dia 15. Eles passaram pela última etapa do concurso de nível médio da BM e estão aptos a iniciar o curso que os habilitará a exercer a função. As aulas serão realizadas em Porto Alegre, Montenegro, Santa Maria, Osório, Rio Pardo e Santa Rosa.

Após mais de 1,6 mil horas de instrução, os novos policiais militares estarão aptos ao emprego no policiamento ostensivo. A estimativa é de que em outubro deste ano, após a formatura, o novo efetivo esteja atuando nas ruas.



Uma enorme estrutura foi montada no complexo do Departamento de Ensino da BM, em Porto Alegre, com o objetivo de atender cerca de 840 candidatos de todas as regiões do RS e também de outros Estados. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a utilização de grandes espaços e controle rígido de acesso, entre outras medidas, foram adotados.

O diretor de Ensino da BM, tenente-coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira, destacou o esforço institucional para a manutenção dos processos de inclusão e a formação dos profissionais de segurança pública. “A Brigada Militar continua personificando a presença do Estado e sendo importante no contexto social e de sofrimento que tem assolado a todos nós; a continuidade do nosso trabalho é garantia de continuidade de diversas frentes dos serviços públicos”, afirmou.