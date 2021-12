BM encerra buscas na ilha do Pavão ao último envolvido no ataque a carro-forte em Guaíba

publicidade

O subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, anunciou no começo da tarde desta sexta-feira o encerramento das buscas ao último envolvido no ataque contra um carro-forte em Guaíba, ocorrido em um supermercado na última quarta-feira. A operação policial estava sendo realizada na ilha do Pavão, em Porto Alegre.

“Se fez um rastreamento de toda a área nesta manhã”, resumiu o coronel Cláudio dos Santos Feoli à reportagem do Correio do Povo, informando que o criminoso não foi localizado. Um boné foi encontrado nos matagais durante a varredura dos policiais militares e pode ser de algum dos bandidos.

Nesta manhã estiveram mobilizados os efetivos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), Batalhão de Aviação, Comando Ambiental e as Forças Táticas do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da BM.

O corpo de um dos bandidos havia sido retirado na quinta-feira das águas do Guaíba. Ele teria morrido por afogamento. Já na última quarta-feira, outros dois cúmplices morreram em confronto com os policiais militares. Dois bandidos foram presos, sendo que ambos possuem antecedentes criminais.

Veja Também