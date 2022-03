BM flagra dupla com mais de 4,3 mil pedras de crack no Centro de Porto Alegre

publicidade

A Força Tática do 9º BPM apreendeu mais de 4,3 mil pedras de crack e cerca de R$ 2,1 mil em dinheiro durante uma ação no Centro Histórico de Porto Alegre. O flagrante ocorreu nessa terça-feira. Na praça Rui Barbosa, os policiais militares abordaram dois indivíduos em atitude suspeita em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes.

Na revista pessoal, o efetivo do 9º BPM encontrou então o crack e o dinheiro. Houve o recolhimento ainda de 15 pinos de cocaína e dois telefones celulares

Ambos os traficantes Já tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas, ameaça, posse de entorpecentes e lesão corporal.

Já no bairro Sarandi, o efetivo do 20º BPM prendeu uma traficante com 767 pinos de cocaína e R$ 545,00 em dinheiro. Segundo os policiais militares, a mulher tripulava uma motocicleta em registro de roubo.