BM intercepta droga que abasteceria facção criminosa em Capão da Canoa

publicidade

Cerca de seis quilos de maconha foram apreendidos pela Brigada Militar na noite dessa quinta-feira em Capão da Canoa, no Litoral Norte. A droga abasteceria as bocas de fumo de uma facção criminosa. A Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2º BPAT) da BM realizou uma ação na Travessa Sul, no bairro Zona Norte.

No local, os policiais militares prenderam um traficante, de 27 anos, com o entorpecente em uma caminhonete. Houve ainda a apreensão de um revólver calibre 38 e quase R$ 1 mil em dinheiro, além de quatro balanças de precisão. O criminoso tinha antecedentes. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

Em Caxias do Sul, uma operação do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra) mobilizou o 12º BPM, 4º BPChq e Batalhão de Aviação da BM na noite de quinta-feira no bairro Reolon. Quatro traficantes foram presos. No final da ação, os policiais militares apreenderam cerca de R$ 5 mil em dinheiro, cerca de dois quilos de maconha, quase um quilo de cocaína, além de quatro celulares, uma balança de precisão, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 36, munição e duas câmeras de videomonitoramento.

Em Porto Alegre, o 1º BPM prendeu na madrugada desta sexta-feira um traficante no bairro Vila Nova. Houve o recolhimento de 60 pinos de cocaína e 40 tijolinhos de maconha. Na noite de quinta-feira, os policiais militares detiveram um indivíduo no bairro Cristal. Ele portava uma pistola calibre 380 com carregador e 76 cartuchos de munição. Durante a manhã, no bairro Santa Tereza, os policiais militares abordaram um indivíduo com um revólver calibre 38 e cinco cartuchos de munição, além de 24 pedras de crack, cinco tijolinhos de maconha e R$ 132,00 em dinheiro.

Em Sapucaia do Sul, o 33º BPM flagrou dois criminosos na noite de quinta-feira com dois revólveres calibres 32 e 38, um tijolo de maconha e 56 pinos de cocaína na Rua Mário Tota. Em Gravataí, o 17º BPM deteve um traficante também na noite de quinta-feira no bairro Santa Cruz. Nove porções de maconha, um celular e R$ 113, 50 em dinheiro foram recolhidos.

Em Canoas, o 15° BPM capturou um foragido na noite de quinta-feira no bairro Harmonia, com 13 porções de maconha, cinco porções de cocaína e uma pequena quantia de dinheiro. EM Esteio, o efetivo do 34º BPM atuou na noite de quina-feira e prendeu uma dupla de traficantes na área central da cidade. Com ambos, os policiais militares encontraram uma pistola calibre 380 com quatro cartucho de muniçção, 27 pinos de cocaína, uma porção de cocaína, uma porção de maconha, anestésicos utilizados para produzir drogas sintéticas e R$ 130,00 em dinheiro.