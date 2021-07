BM prende autor de assassinato de idoso após crime em Cidreira

publicidade

Um autor de assassinato foi preso pela Brigada Militar logo após ter cometido o crime em Cidreira, no Litoral Norte. Na noite de sábado, o corpo de um idoso, de 81 anos, com marcas de golpes, foi localizado no interior da residência, situada na rua Padre José Caruso.

Um telefone celular da vítima havia sido subtraído. A Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias foram também acionados na ocorrência.

Mobilizados, os efetivos do 8º BPM e do CRPO Litoral realizaram buscas na região, com apoio do serviço de inteligência da BM. O suspeito foi então localizado e detido em flagrantena rua 17, portando inclusive o aparelho telefônico da vítima. O par de tênis dele encontrava-se sujo de sangue.

O criminoso, de 36 anos, possui diversos antecedentes, incluindo roubo e homicídio. Ele atualmente estava no regime semiaberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica.