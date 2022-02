BM prende suspeito de envolvimento com assalto a loja de caça e pesca em Santa Clara do Sul

publicidade

A Brigada Militar confirmou nesta segunda-feira a prisão de um suspeito de envolvimento com o roubo em uma loja de armas em Santa Clara do Sul. O assalto ocorreu na tarde da última sexta-feira.

A captura ocorreu no sábado passado em Lajeado. O efetivo do 22º BPM avistou um indivíduo nos fundos de um estabelecimento comercial na área central da cidade. Ele tentou fugir em direção à barranca do rio Taquari, mas foi contido.

O suspeito, de 33 anos, carregava uma sacola com grande quantidade de munições calibre 28, além de 29 quilos de pontas de munição nove milímetros, uma arma airsoft na embalagem, dois óculos e um cartucho de calibre 32. O indivíduo já possuía antecedentes criminais por roubo a estabelecimento comercial, roubo de veículo e furto qualificado.

Na tarde de sexta-feira, uma loja de caça e pesca foi invadida logo após o meio-dia por quatro assaltantes armados que chegaram no local em um Volkswagen Santana. Os proprietários foram rendidos. Os bandidos levaram armas e munições.

Acionada, a Brigada Militar realizou buscas aos ladrões, sendo que o veículo usado no roubo foi localizado incendiado na avenida Beira Rio, entre os bairros Morro Vinte Cinco e Santo Antônio. As investigações estão com a Polícia Civil.