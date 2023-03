BM salienta importância de registro de ocorrência em casos de arrombamento em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar enfatizou nesta segunda-feira a importância do registro da ocorrência policial no caso dos arrombamentos na rua Corte Real e adjacências, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Nesse domingo, mais um caso foi registrado, mas a vítima não quis fazer a queixa oficial. Conforme o 11º BPM, uma câmera demonitoramento foi furtada de um prédio residencial.

Mesmo assim, a BM assegurou que vai manter o reforço do policiamento ostensivo naregião. Policiais militares do 11º BPM percorrem a área,conversam com moradores e abordam suspeitos. Uma reunião já foirealizada inclusive recentemente com a comunidade, sendo criado um grupo no aplicativo WhatsApp para alertar sobre suspeitos na área. "Continuamos com ações", garantiu.

O comandante do 11ºBPM, coronel Daniel Araújo de Oliveira, observou a facilidade comque os ladrões arrombam fechaduras e porteiros eletrônicos. “O sistema de segurança precisa ser revisado. Com uma chave de fenda, uma faca de cozinha ou uma micha qualquer, eles entram dentro dosprédios”, constatou. “Se tem monitoramento, a empresa devigilância tem que olhar as câmeras”, acrescentou.

Uma série dearrombamentos em prédios residenciais foi registrada ao longodeste mês de fevereiro. "Furtam qualquer coisa para revender", avaliou o comandante do 11º BPM. Os moradores reclamam da insegurança. Osfurtos estão sendo investigados pela 8ª DP.