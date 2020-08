Bope é mobilizado nas buscas a criminosos que atacaram Banco do Brasil em Esmeralda

publicidade

O efetivo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Brigada Militar, de Porto Alegre, está em deslocamento para a cidade de Esmeralda, na Serra, onde ocorreu no final da madrugada desta sexta-feira um ataque contra a agência do Banco do Brasil. O objetivo é realizar buscas nas matas para localizar os criminosos. A área já está cercada pelos policiais militares do 10º BPM. O Batalhão de Aviação da BM também foi mobilizado na caçada aos bandidos.

Situada na rua São João, na área central da cidade, a agência bancária foi arrombada. Os criminosos invadiram o prédio após arrebentarem uma janela basculante. Com o uso de maçarico, eles tentaram abrir o cofre com o emprego de maçarico, mas não tiveram êxito pois tiveram de abandonar o plano ao perceberem a movimentação da BM. Mesmo assim, eles levaram dois revólveres calibres 38 e dois coletes balísticos de uso da vigilância.

Na fuga, os ladrões embarcaram em um Chevrolet Astra, com placas de Lages, em Santa Catarina. Diante da rápida mobilização da BM, os bandidos abandonaram o veículo, com material usado no crime, em uma estrada vicinal entre Esmeralda e Capão Bonito do Sul. Eles refugiram-se então nas matas da região.O 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) de Caxias do Sul também está na área, inclusive com cães farejadores.