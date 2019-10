Briga de ambulantes deixa seis pessoas baleadas no Centro de São Paulo

publicidade

Uma briga entre vendedores ambulantes terminou com seis pessoas feridas por tiros, na manhã deste domingo, na região do parque Dom Pedro 2º, Centro de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas são cinco mulheres e um homem. O grupo foi atingido principalmente nas mãos e nas pernas. Uma das mulheres levou um tiro nas costas.

Na hora dos disparos, as vítimas correram para o Sesc que fica nas proximidades para tentar escapar, de acordo com a polícia. Elas foram socorridas pelos prontos-socorros do hospital Vergueiro e da Santa Casa de Misericórdia. O atirador conseguiu fugir. A PM recebeu relatos de testemunhas e informou que se trata de um homem branco, careca, gordo, com uma tatuagem no antebraço e que usava correntes.

Helicópteros da Polícia Militar chegaram a fazer uma varredura no local para tentar localizar o criminoso. O caso será registrado no plantão policial do 8º Distrito Policial (Brás).