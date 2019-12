Briga em pista de kart termina em disparo de tiro em shopping de Porto Alegre

publicidade

Uma discussão terminou em tiroteio dentro do shopping Iguatemi, na zona Norte de Porto Alegre, na noite deste domingo. De acordo com a Brigada Militar, a briga foi motivada por um desentendimento na pista de kart, localizada no estacionamento do shopping. A vítima foi baleada na perna e encaminhada para atendimento médico, e o autor do disparo fugiu.

Segundo a BM, inicialmente testemunhas relataram estar ocorrendo um assalto no shopping. Porém, quando os policiais chegaram ao local averiguaram que o motivo do disparo havia sido o desentendimento ocorrido na pista.

Até o início da noite vítima e autor não tinham sido identificados, e testemunhas estavam sendo ouvidas para identificar o atirador.