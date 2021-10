Brigada Militar acaba com rinha de galo em um galpão em Uruguaiana

publicidade

O 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (2º BABM e o 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira (1º BPAF) divulgaram neste sábado o balanço da operação que flagrou uma rinha de galos em Uruguaiana. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira em um galpão situado na rua Cabo Luis Quevedo. Houve denúncia sobre o local criminoso.

A ação resultou na abordagem de 21 pessoas no rinhadeiro dotado de toda uma estrutura completa, sendo que os identificados os proprietários. Os policiais militares encontraram 23 galos de rinha, sendo 18 dentro de gaiolas e cinco em caixas de papelão.

Treinadas para o combate, as aves estavam prontas para participarem das lutas no tambor montado no centro do galpão. O local tinha arquibancadas e cadeiras para os apostadores.

Houve o recolhimento de materiais para potencializar os danos e lesões nos animais, como biqueiras de aço, além de medicamentos, entre outros. Os efetivos do 2º BABM e do 1º BPAF apreenderam ainda uma balança de precisão para pesagem dos galos, um caderno de anotação de apostas em dinheiro e o tambor de combate.