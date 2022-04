Brigada Militar apreende 150ª arma no combate à criminalidade em Rio Grande

publicidade

A Brigada Militar apreendeu a 150ª arma de fogo desde o início deste ano na cidade de Rio Grande, onde o conflito entre facções criminosas já deixou ao menos 40 mortos. A mobilização envolve os efetivos do 6º BPM e do 5º BPChq. Em todo o ano de 2021, a BM recolheu 118 armas no município.

A recente apreensão ocorreu nessa sexta-feira no bairro Cibrazém. Os policiais militares das Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 6º BPM foram acionados para averiguar dois suspeitos em uma carroça.

Na abordagem e revista pessoal em dois jovens, os policiais militares encontraram um revólver calibre 38 e 27 munições. A dupla, que já possuía antecedentes, foi encaminhada para a Polícia Civil.