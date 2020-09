Brigada Militar apreende 30 quilos de maconha e R$ 18,3 mil em dinheiro em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar anunciou na manhã desta sexta-feira a apreensão de cerca de 30 quilos de maconha e em torno de R$ 18,3 mil em dinheiro em Porto Alegre. A Força Tática do 20º BPM efetuou o flagrante na noite de quinta-feira no bairro Jardim Itu Sabará. Houve ainda o recolhimento de 370 gramas de cocaína, seis comprimidos de ecstasy, dois celulares e um radiocomunicador. Um casal de traficantes foi preso.

Litoral Norte

Em Terra de Areia, o efetivo do 2º BPAT apreendeu 67 pedras de crack, um simulacro de pistola, um telefone celular, um caderno de anotações e R$ 1.541,00 em dinheiro no bairro Novo Curumim. Um traficante foi preso. Em Torres, os policiais militares também do 2º BPAT flagraram dois traficantes em um esquema de tele entrega de droga. Maconha, cocaína e LSD, além de quatro balanças de precisão, material de embalagem e R$ 1, 5 mil em dinheiro.