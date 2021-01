Brigada Militar apreende 380 pedras de crack em Cidreira, no Litoral Norte

publicidade

A operação Golfinho da Brigada Militar prossegue causando prejuízos ao tráfico de drogas no Litoral Norte. No início da madrugada desta terça-feira em Cidreira, o efetivo do 1° Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) apreendeu 380 pedras de crack, 21 buchas de cocaína, seis porções de maconha, um revólver calibre 38 com nove munições, além R$ 617,00 em dinheiro. A ação ocorreu na rua Petúnia, no bairro Costa do Sol. Uma traficante foi presa.

O 1º BPChq realizava o patrulhamento na região, quando receberam uma denúncia através de um popular de que uma mulher havia acabado de receber entorpecente. Os policiais militares localizaram a suspeita então que foi abordada com as drogas e a arma.

Já em Santo Antônio da Patrulha, um outro flagrante foi registrado na madrugada desta terça-feira na rua Danton Pasquali da Rosa, na Várzea. Um traficante foi preso pelos policiais militares do 1º BPChq com um tijolo de maconha pesando 750 gramas e R$ 232,00 em dinheiro dentro de uma sacola. O criminoso usava tornozeleira eletrônica.

Em Tramandaí, o 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) da BM apreendeu uma pistola calibre 380 em situação de furto e com 19 munições e carregador no bairro Nova Tramandaí. Houve também o recolhimento de cerca de meio quilo de maconha, uma porção de crack, duas balanças de precisão, um telefone celular e R$ 800,00 em dinheiro. Um traficante, com antecedentes criminais por roubo a transporte coletivo, furto de celular e homicídio, entre outros, foi detido.