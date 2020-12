Brigada Militar apreende 42,8 quilos de drogas após perseguição no Vale do Rio dos Sinos

publicidade

A Brigada Militar anunciou na manhã desta terça-feira que cerca de 42,8 quilos de drogas foram apreendidas na operação realizada no bairro Ipiranga, em Campo Bom. A Força Tática do 3º BPM havia deflagrado a ação na segunda-feira quando um Chevrolet Corsa com três suspeitos de serem traficantes, foi perseguido desde Novo Hamburgo.

Já em Campo Bom, os policiais militares abordaram o veículo chegando em uma residência situada na rua Osvaldo Aranha. Os três criminosos, todos com antecedentes por tráfico de entorpecentes, foram rendidos e presos. Houve a apreensão de 16 quilos de cocaína, 26 quilos de maconha e 800 gramas de crack, além de diversos materiais para pesagem e embalagem de droga. Além do carro, o efetivo da Força Tática do 3º BPM recolheram ainda três telefones celulares e uma prensa hidráulica.

Porto Alegre

Já o 1º BPM apreendeu cerca de 1,7 quilo de maconha, 143 gramas de cocaína e dez gramas de crack com um traficante abordado no bairro Vila Nova, em Porto Alegre. Os policiais militares recolheram ainda um revólver calibre 32 com sete munições, uma balança de precisão, R$ 515,75 em dinheiro, um telefone celular e material de embalagem de entorpecentes.