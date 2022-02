Brigada Militar apreende armas e munições em Nova Santa Rita

publicidade

A Brigada Militar apreendeu um arsenal na madrugada desta segunda-feira em Nova Santa Rita. O local seria utilizado para a manutenção e fabricação ilegal de armamento. Após denúncias de disparo de arma de fogo, os policiais militares do 15º BPM foram até o endereço indicado na rua Airton Senna.

No imóvel, uma mulher informou que tinha solicitado a Brigada Militar depois que indivíduos entraram na residência e efetuaram disparos de arma de fogo contra outras pessoas presentes. Um homem encontrava-se baleado e ferido.

Na moradia foram então localizados um fuzil calibre 762, um fuzil artesanal calibre 22, dois fuzis airsoft com seis carregadores, duas pistolas airsoft, duas espingardas de pressão, três canos de espingarda, dois radiocomunicadores com baterias e carregadores, além de dois carregadores de munições de calibre nove milímetros e 239 munições de calibres diversos.

Houve também o recolhimento de uma câmera fotográfica, uma máscara que imita o rosto humano, uma touca ninja, uma capa de colete balístico, uma camiseta com nome da Polícia Civil, quatro facas, uma espada, uma câmera de monitoramento e uma caixa com ferramentas, como maquita, lixadeira, esmeril, marcador, furadeira industrial, máscara de solda e torno mecânico. Um Volkswagen Gol também estava no local.

Na casa foi recolhido ainda um documento falso que era utilizado por um dos indivíduos que acabou fugindo do local antes da chegada dos policiais militares. Além da mulher, o homem ferido foi detido.