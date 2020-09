Brigada Militar apreende arsenal e drogas de facção criminosa em Caxias do Sul

publicidade

A Brigada Militar desferiu um duro golpe contra uma facção criminosa ao apreender um arsenal na noite de terça-feira em Caxias do Sul. A operação foi deflagrada pela Agência Regional de Inteligência do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO Serra) e pelo 4° Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) no bairro Ana Rech. Na BR 116, um Renault Sandero foi abordado pelos policiais militares após informação de que o veículo, com dois indivíduos, transportava armas e drogas para outra cidade. Em seguida, um apartamento no bairro Jardim Eldorado e uma casa no bairro Planalto também foram alvos da ação realizada após trabalho de inteligência que durou um mês.

No final da operação restaram apreendidas duas pistolas automáticas calibres 9 milímetros com quatro carregadores estendidos e dois do tipo caracol que aumentam a capacidade para 50 tiros; uma pistola calibre 380; um revólver calibre 357; um revólver calibre 38; um total de 15 carregadores extras de pistolas e 717 munições de diversos calibres. Houve ainda o recolhimento de cerca de 7,8 quilos de maconha, em torno de 1,3 quilo de crack, aproximadamente 230 gramas de merla que é um subproduto da cocaína e 431 comprimidos de ecstasy, além de R$ 2.547,00 em dinheiro oriundo do narcotráfico.

Os policiais militares do 4º BPChq encontraram ainda duas lunetas; partes de armas; três coletes balísticos; duas camisetas e um boné falsos da Polícia Civil;duas balanças de precisão; dois celulares e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Os dois criminosos, de 24 e de 43 anos, foram presos em flagrante. O mais jovem encontrava-se em liberdade provisória.