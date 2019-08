Brigada Militar apreende cerca de 30 quilos de maconha em Alvorada

publicidade

Quase 30 quilos de maconha foram apreendidos pela Brigada Militar no início da madrugada deste domingo na cidade de Alvorada. Dois irmãos, de 17 e de 20 anos, foram presos por tráfico de drogas pelo 24º BPM. Houve ainda o recolhimento de duas pistolas calibres 9 milímetros com três carregadores; 149 cartuchos de munição de calibres 9 milímetros e 380; quatro celulares; uma balança de precisão e R$ 164,00 em dinheiro.

Os policiais militares realizavam patrulhamento na rua São Borja, no bairro Nova Americana, em torno da 1h. Eles abordaram um Volkswagem Gol, com placas clonadas e roubado, onde estavam os irmãos. Em seguida foram até a residência da dupla na rua Maria Quitéria, no bairro Jardim Porto Alegre. Além de 29,6 quilos de maconha distribuídos em tijolos, o efetivo do 24º BPM localizou o armamento e o restante do material.



Já na cidade de Gramado, o Pelotão de Operações Especiais do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) apreendeu mais de meio quilo de maconha, uma pistola de pressão e uma quantia em dinheiro na tarde de sábado no bairro Dutra. Dois traficantes foram presos pelos policiais militares.