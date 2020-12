Brigada Militar apreende cerca de 63,1 quilos de cocaína e prende casal no RS

publicidade

A Brigada Militar apreendeu cerca de 63,1 quilos de cocaína neste sábado em uma ação iniciada na Região Metropolitana de Porto Alegre e que prosseguiu no Litoral Norte. Em Torres, o efetivo da Força Tática do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) encontrou em torno de 36,1 quilos da droga escondidos no refrigerador de uma residência, situada no bairro Praia do Cal. A ação ocorreu durante a noite e teve a participação da agência de inteligência do batalhão.

A descoberta foi possível após outro flagrante registrado no final da tarde de sábado. A partir de uma denúncia anônima, os efetivos do 17º BPM e da Polícia Rodoviária Federal abordaram um Chevrolet Celta e um Honda Civic que trafegavam no km 55 da freeway, em Gravataí. No veículo estavam um homem de 27 anos, com antecedentes criminais por narcotráfico, e uma mulher de 27 anos, além de uma criança de quatro anos de idade. O entorpecente foi localizado em um compartimento falso no porta-malas do Celta. O casal do Celta e o motorista do Civic, também com envolvimento no narcotráfico, foram detidos. O Conselho Tutelar foi chamado para o encaminhamento da criança.

Foto: PRF / Divulgação / CP

As agências de inteligência do CRPO Litoral Norte e 8°BPM foram então alertadas de que existiria mais drogas em uma moradia situada em Torres. Uma equipe de inteligência com os policiais militares da Força Tática do 2° BPAT deslocou-se então até o local indicado e apreenderam outros 36,1 quilos da droga.