Brigada Militar apreende quase dois quilos de maconha em Torres, no Litoral Norte

A Brigada Militar impediu uma entrega de drogas em Torres, no Litoral Norte. O efetivo da Força Tática do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) apreendeu quase dois quilos de maconha, distribuídos em quatro tijolos, e uma porção de cocaína.

Os entorpecentes estavam com dois traficantes, de 35 e 40 anos, que foram presos pelos policiais militares durante abordagem ocorrida na rua Diamantino Joaquim Pereira, no bairro São João.

Conforme a BM, eles realizariam a entrega das drogas com um Chevrolet Vectra, de cor branca. O veículo foi também recolhido. Duas balanças de precisão, um telefone celular, material de embalagem e R$ 89,00 em dinheiro também foram apreendidas.

Já em Sapucaia do Sul, o 33º BPM apreendeu mais de 300 porções de drogas no bairro Sete. Um casal de traficantes foi preso. Os policiais militares do 33º BPM abordaram primeiro o indivíduo, de 24 anos, em via pública. Com antecedentes criminais, ele portava uma pequena quantidade de maconha. O suspeito preso informou onde havia comprado o entorpecente.

No local indicado, uma mulher, de 30 anos, foi detida então com 200 pedras de crack, 56 porções de maconha, 85 pinos de cocaína e um comprimido de LSD.