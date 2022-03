Brigada Militar apreende skunk, haxixe e maconha em Santa Maria

publicidade

A Brigada Militar confirmou nesta quarta-feira a apreensão de mais de meio quilo de skunk, 34 gramas de haxixe e cerca de quatro quilos de maconha em Santa Maria. Um traficante foi preso.

A ação ocorreu nessa terça-feira, quando o efetivo do 1º RPMon realizava uma ronda ostensiva com motos no bairro Nossa Senhora do Rosário. Na rua Dona Luiza, os policiais militares suspeitaram de um motociclista com uma mochila de entrega na frente de uma residência.

Ele fugiu da abordagem, mas abandonou o material. O traficante, de 33 anos, foi preso nas buscas. Na casa, os policiais militares do 1º RPMon localizaram então os entorpecentes. Houve ainda o recolhimento de duas balanças de precisão, um telefone celular e vários frasco de aerossol antirrespingo de solda.