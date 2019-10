Brigada Militar desarticula centro de distribuição de drogas em Vacaria

publicidade

Quase 12 quilos de maconha foram apreendidos pelo 4° Batalhão de Polícia de Choque (4ºBPChq) da Brigada Militar em Vacaria, na região de Campos de Cima da Serra. A ação ocorreu no início da noite de sábado na rua Sesostris Campos dos Santos, no bairro Mauá. Três traficantes foram presos no local que funcionava como um centro de distribuição de drogas. Houve ainda o recolhimento de um revólver calibre 32 com munição, três radiocomunicadores com uma base de carregamento, três câmeras de monitoramento, mais de R$ 500,00 em dinheiro, uma balança de precisão, duas facas, um televisor e uma mochila, além de embalagens plásticas para acondicionamento de drogas. Conforme os policiais militares, um dos detidos estava foragido. O efetivo do 10º BPM prestou apoio durante a operação.

A ação foi um desdobramento da prisão de um casal com cerca de dez quilos de maconha, ocorrida na noite da última sexta-feira, na Estação Rodoviária de São Marcos, na região Encosta Superior do Nordeste. O homem e a mulher estavam em um ônibus de linha intermunicipal que saiu de Vacaria, onde haviam buscado o entorpecente no centro de distribuição no bairro Mauá. De acordo com o 36º BPM, a droga — distribuída em duas mochilas — estava sendo levada para Farroupilha.

Em sequência, o 4° BPChq mobilizou-se novamente e apreendeu mais de 3,6 quilos de maconha na noite de sábado em Lagoa Vermelha. Na rua dos Escoteiros, no bairro Floresta, os policiais militares prenderam um traficante que portava ainda uma carabina calibre 38 com munição.