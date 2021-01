Brigada Militar descobre e fecha laboratório de refino de cocaína em Imbé, no Litoral Norte

publicidade

Um laboratório de refino de cocaína foi fechado pela Brigada Militar na noite desse domingo no Litoral Norte. O prejuízo para uma facção criminosa, incluindo a perda de armamento, foi de cerca de R$ 1 milhão de reais. O flagrante ocorreu em uma residência na área central de Imbé.

O efetivo do 2º Batalhão de Polícia em Áreas Turísticas (2ºBPAT) foi mobilizado após ação de levantamento e identificação do local pelo setor de inteligência da BM. As informações apontavam ainda que entorpecentes e armas seriam retirados da casa.

Os policiais militares foram imediatamente para o endereço e avistaram um Ford Focus e uma moto Suzuki Bandit, sendo abordados. Um casal foi detido. Dentro da residência foi então descoberto o laboratório de refino.

Houve a apreensão de mais de 30 quilos de cocaína, em torno de 14,4 quilos de pasta base da mesma droga, uma prensa hidráulica, três balanças de precisão, uma contadora de dinheiro e outros insumos, equipamentos e materiais utilizados na produção de entorpecentes e de embalagens.

O efetivo do 2º BPAT recolheu ainda cinco revólveres calibres 38, uma pistola calibre 380 e uma pistola calibre 9 milímetros, além de 34 munições destas armas. Os policiais militares apreenderam também dois telefones celulares, duas máquinas de cartão de crédito, eletroeletrônicos, aparelhos elétricos e outros objetos. O casal detido foi encaminhado para a Polícia Civil.