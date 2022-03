Brigada Militar dispersa aglomeração no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

publicidade

Centenas de jovens foram dispersados pela Brigada Militar na madrugada desta terça-feira no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O incidente ocorreu na esquina das ruas da República e da General Lima e Silva. No local, as pessoas faziam festa, com som alto segundo reclamações dos moradores, apesar de ter sido cancelado o Carnaval de Rua na região pela prefeitura. Viaturas da BM chegaram no local com sirenes ligadas.

Com a dispersão da aglomeração, os jovens reuniram-se novamente na praça Júlio Mesquita, em frente à Usina do Gasômetro, e ao longo da Orla do Guaíba, sobretudo perto da nova pista de skate no trecho 3. Ao amanhecer, a Brigada Militar e a Guarda Municipal permaneciam monitorando a área.