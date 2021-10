Brigada Militar e Polícia Civil realizam operação conjunta em Teutônia

publicidade

A Brigada Militar e a Polícia Civil realizaram entre o final da tarde e a noite desta sexta-feira a maior operação policial na história dos 40 anos da cidade de Teutônia, na região do Vale do Taquari. Mais de 150 policiais militares e agentes em 40 viaturas foram mobilizados no cumprimento de 15 mandados judiciais de busca e apreensão contra o tráfico de drogas na cidade. Mais de seis meses de investigações de ambas as instituições identificaram ao menos 15 locais como pontos de venda de drogas.

Houve a apreensão de um rifle de calibre 22, 162 pedras de crack, 12 porções e dois tijolos de maconha, além de 24 porções e 11 pinos de cocaína. A ação teve ainda o recolhimento de três balanças de precisão, uma câmera de monitoramento, cadernos com anotações do narcotráfico e dois telefones celulares e R$ 720,00 em dinheiro. Dois traficantes, de 19 e de 34 anos, foram presos em flagrante. Eles já possuem antecedentes.

LAJEADO

Um adolescente foi flagrado por armazenar armas e drogas para o narcotráfico em Lajeado. O flagrante foi dado pela Brigada Militar na noite desta sexta-feira no bairro Santo Antônio.

O efetivo da Força Tática do 22°BPM abordou o menor de idade, de 15 anos, na rua Bernardino Pinto. Ele ainda tentou escapar, mas foi contido no pátio da própria residência. Um revólver calibre 32 com seis munições e 30 buchas de cocaína foram encontrados com o jovem.

Em seguida na casa, os policiais militares recolheram um revólver calibre 38 com sete munições, seis carregadores de pistola calibre 9 milímetros para 17 e 30 cartuchos, além de 317 gramas de cocaína, 131 gramas de maconha, duas balanças de precisão, embalagens de drogas e R$ 780,00 em dinheiro. Todo o material estava embaixo da cama dele no quarto.