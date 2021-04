Brigada Militar encontra 29,8 quilos de maconha em casa em Novo Hamburgo

publicidade

A Brigada Militar confirmou nesta quinta-feira a apreensão de 29,8 quilos de maconha no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Uma traficante foi presa em flagrante pelo efetivo do 3º BPM que realizava o patrulhamento na noite de quarta-feira na região.

Os policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de violência doméstica, com relatos de pedidos de socorro pela possível vítima. Na residência indicada, porém, a guarnição do 3º BPM localizou a grande quantidade da droga, embalada em tijolos.

Detida, a mulher informou que o entorpecente seria de uma terceira pessoa e que não sabia a procedência. Ela foi encaminhada para a Polícia Civil.

GRAVATAÍ

Já o 17º BPM deteve quatro traficantes na madrugada desta quinta-feira no bairro Castelo Branco. Os criminosos, sendo três homens e uma mulher de 21 anos, estavam em Chevrolet Onix, de cor branca, no momento da abordagem.

Com eles, os policiais militares apreenderam 275 porções de cocaína, 61 porções de maconha,, uma pedra de crack, três telefones celulares, uma balança de precisão, uma agenda com anotações e R$ 550,00 em dinheiro proveniente do narcotráfico.