Brigada Militar fecha mais dois cassinos em Farroupilha

publicidade

A Brigada Militar fechou mais dois cassinos clandestinos em Farroupilha, na Serra. No início da manhã desta segunda-feira, o efetivo do 36º BPM flagrou um estabelecimento comercial com as portas abertas na esquina das ruas Independência e Pinheiro Machado, área central da cidade.

No porão, os policiais civis encontraram então um apostador, de 44 anos, fazendo uso de máquinas caça-níquel. Ele foi encaminhado como testemunha.

Houve a apreensão de 13 placas mãe, 12 ceduleiras, anotações referentes aos jogos de azar, um disco rígido de computador, 12 pendrives, R$ 778,75 em dinheiro, além de seis cadeiras.

A proprietária do local, de 62 anos, foi presa. Ela já tem antecedentes por quatro flagrantes de jogos de azar. Conforme a Brigada Militar, o local já havia sido flagrado pela mesma contravenção no dia 13 de abril deste ano. Na ocasião, a mesma mulher foi detida.

Já no final da manhã, um segundo cassino de jogos de azar foi descoberto pela Brigada Militar. Após denúncia através do telefone 190 da BM, os policiais militares do 36º BPM foram até um bar no bairro Centenário.

Quatro máquinas caça-níqueis foram localizadas. Quatro ceduleiras, quatro placas mãe e três pendrive, além de anotações, foram recolhidas. O responsável pelo local, de 36 anos, foi levado para a Polícia Civil.