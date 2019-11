Brigada Militar fecha rinha de galo em Taquara

publicidade

Uma rinha de galo foi descoberta e fechada pela Brigada Militar no sábado em Taquara. O rinhadeiro ficava escondido nos fundos de um bar. No local estavam 25 pessoas, sendo que duas foram identificadas como proprietárias e acabaram sendo autuadas.

Houve a apreensão de 25 galos dos quais muitos com ferimentos decorrentes das brigas, cerca de R$ 3 mil em dinheiro das apostas, vários petrechos utilizados na rinha como biqueiras de metal, esporas de plástico e carregadores, além de uma pequena porção de maconha. O tambor do rinhadeiro e as caixas onde eram guardar os galos foram destruídos pelos policiais militares.

De acordo com a BM, as aves foram encaminhadas ao Zoológico de Gramado. A operação mobilizou os efetivos de dois batalhões ambientas, o 1º BABM e o 3° BABM, além do 32º BPM e da Inspetoria Veterinária de Taquara.