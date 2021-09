Brigada Militar flagra 400 pedras de crack e R$ 6,7 mil em dinheiro em operação no Litoral Norte

publicidade

O 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) da Brigada Militar anunciou nesta quinta-feira a conclusão da operação Avante Força Tática para combater a criminalidade em Tramandaí e Imbé, no Litoral Norte. Em um dos flagrantes, os policiais militares apreenderam cerca de 400 pedras de crack e em torno de R$ 6,7 mil em dinheiro.

A mobilização foi finalizada na tarde desta quarta-feira e contou com ações de policiamento ostensivo, abordagens e barreiras, além da saturação de áreas sensíveis, conforme os índices de criminalidade.

Nas duas cidades, os efetivos do 2 BPAT abordaram e identificaram mais de 300 pessoas, além de fiscalizarem 150 veículos e estabelecimentos comerciais, como bares e casas noturnas. Um indivíduo foi preso.

No bairro São Francisco, em Tramandaí, um traficante foi detido com aproximadamente 400 pedras de crack, quase 20 gramas de cocaína, um telefone celular, uma balança de precisão e a quantia de R$ 6,7 mil em espécie, proveniente do tráfico de drogas.