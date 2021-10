Brigada Militar lança novo plano tático-operacional com operações em todo o Rio Grande do Sul

publicidade

A Brigada Militar desencadeou neste mês de outubro uma série de operações especiais que integram um novo plano tático-operacional, consistindo na articulação policial militar por áreas de comandos regionais. A nova estratégia prosseguirá até o final deste ano. Com base nas diretrizes do programa RS Seguro, cada um dos 16 Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo (CRPOs) vai desenvolver operações específicas, focando na prevenção da violência e na contínua redução dos indicadores de criminalidade.

Conforme a BM, o objetivo é reforçar a prevenção de delitos; maximizar ações de visibilidade e da presença policial nas ruas, aumentando a sensação de segurança para as comunidades; promover repressão qualificada e respostas adequadas à criminalidade e à violência, em um sistema dinâmico, com atividades monitoradas e reavaliadas para melhor eficácia do trabalho.

Além dos 16 Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo (CRPOs), o Comando Rodoviário da BM, Comando Ambiental da BM, Comando de Polícia de Choque, Comando de Órgãos Especiais, Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o Batalhão de Aviação da BM vão prestar apoio.