Brigada Militar prende criminoso que fugiu, foi perseguido e acidentou-se em Sapucaia do Sul

Uma perseguição acabou em acidente de trânsito e na prisão de um criminoso na noite de Sapucaia do Sul. O efetivo do 33º BPM realizava o policiamento ostensivo e preventivo na avenida Américo Vespúcio, no bairro Sete. Na rótula com a avenida Thedomiro Porto da Fonseca, os policiais militares avistaram um Hyundai HB20, de cor branca, que estava em ocorrência de roubo.

Houve uma primeira abordagem e o condutor do automóvel fugiu, sendo perseguido. Na rua Clóvis Eli, no bairro Boa Vista, o motorista, de 41 anos, perdeu o controle e chocou-se contra um poste de concreto, sendo preso em flagrante. Ele já tinha antecedentes criminais. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.