Brigada Militar prende homem após denúncia de disparos de arma de fogo em Santa Cruz do Sul

A Brigada Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma, na noite desse sábado, em Santa Cruz do Sul, após denúncia de disparos de arma no bairro Aliança, no distrito de Alto Paredão.

O homem, de 57 anos, que conduzia uma motocicleta, foi preso quando se deslocava para sua residência em Santa Cruz do Sul. Com ele, os policias militares localizaram um revólver de calibre 22 com quatro munições intactas e outras duas munições no coldre da arma.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento com o material apreendido , onde foi autuado em flagrante e encaminhado ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul.