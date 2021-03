Brigada Militar prende mulher com 31 quilos de maconha em Santa Maria

publicidade

O 1º Regimento de Polícia Montada prendeu em flagrante uma mulher de 31 anos por tráfico de drogas no bairro Itararé, em Santa Maria, na noite desta quarta-feira. Com ela, os policiais apreenderam uma mochila com 31 quilos de maconha, além de R$ 600 em dinheiro, uma balança de precisão e diversos comprovantes de depósito.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), onde foi autuada em flagrante e após encaminhada ao Presídio Regional.