Brigada Militar prende quatro traficantes com drogas no bairro Tarumã, em Viamão

A Brigada Militar prendeu quatro traficantes com drogas na madrugada desta terça-feira no bairro Tarumã, em Viamão. O efetivo do 18º BPM apreendeu mais de 7,9 quilos de maconha, 967 gramas em pinos de cocaína e 285 gramas de crack. Duas balanças de precisão, uma quantia em dinheiro, uma faca, dois radiocomunicadores, seis munições calibre 12, cinco telefones celulares e material para embalar entorpecentes, entre outros objetos, foram recolhidos pelos policiais militares.

SÃO LUIZ GONZAGA

Uma entrega de drogas e telefones celulares para apenados do Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga foi interceptada pela Brigada Militar. Houve a apreensão de mais de 2,2 quilos de maconha, porção de crack, nove aparelhos telefônicos com cinco, um fone de ouvido, um cabo USB e uma turquesa.

O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira, quando foi visualizada, através das câmeras de videomonitoramento, a aproximação de um indivíduo junto aos muros da casa prisional.

O homem tentou arremessar duas sacolas de plástico com o material para dentro do pátio do estabelecimento penal, mas foi impedido pela guarda externa e por policiais militares do 14º BPM que estavam no local. O suspeito foi levado para a Polícia Civil.

NOVO HAMBURGO

Já o 3º BPM prendeu um traficante com cerca de cinco quilos de maconha no bairro Ideal, em Novo Hamburgo. O criminoso estava em um veículo que foi abordado pelos policiais militares. Ele possui antecedentes por homicídio, posse de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas.