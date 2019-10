Brigada Militar prende seis caçadores em Capivari do Sul, no Litoral Norte

publicidade

Seis caçadores foram presos pelo 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar após abaterem três capivaras, sendo dois filhotes, e sete marrecas no município de Capivari do Sul, no Litoral Norte. Eles foram detidos em um acampamento montado dentro de uma fazenda na Estrada dos Quilombos. Houve ainda o recolhimento de uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre 38, uma espingarda calibre 12 de cano duplo e cerca de 60 cartuchos de munição e outros 23 deflagrados, além de dez quilos de pescado, 150 metros de redes de pesca, uma rede de camuflagem, dois macacões de borracha, uma corneta de som, três baterias elétricas, um pen drive com música de canto de pássaro, 28 chamas simples de marrecas, duas chamas eletrônicas, um casaco camuflado, um rádio, dois potes de pólvora, dois remos de alumínio de barco, um motor de polpa, um tanque de combustível de 24 litros, um pote de espoletas, um pote com esferas de chumbo, um macacão camuflado e 15 marrecas plásticas.

O flagrante por caça de animais silvestres e porte ilegal de arma de fogo ocorreu no domingo, começando por volta das 12h e estendendo-se até 23h20min. Os policiais militares do 1º BABM, através do 2° Pelotão Ambiental de Osório, foram mobilizados após recebimento de denúncia de que havia caçadores efetuando disparo de arma de fogo em animais silvestres na região da Estrada dos Quilombos. O efetivo deslocou-se para a área com reforço da BM de Capão da Canoa e de Tramandaí. Três caçadores foram abordados em um veículo na porteira da propriedade. Todo o material apreendido foi encontrado em dois acampamentos erguidos na beira do rio Capivari, onde os outros três foram também detidos.